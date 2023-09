Nagorno-Karabakh: esplosioni in stazione servizio, bilancio morti sale a 68

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 68 il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta lunedì in un deposito di carburante di una stazione di servizio situata nel Nagorno-Karabakh.È quanto hanno annunciato le autorità armene del Nagorno-Karabakh, aggiungendo che l'incendio causato dall'esplosione è stato definitivamente domato nella serata di ieri. Il numero dei decessi accertati alle 22 (le 20 in Italia) del 26 settembre è pari a 68 e finora sono state identificate solo 21 vittime. Il numero dei feriti è di 290, di cui 168 sono stati trasferiti in vari ospedali armeni per ricevere delle cure. Di questi, 96 sono stati trasportati in elicottero dell'Armenia e della missione di mantenimento della pace russa, mentre 72 sono stati trasportati da ambulanze con scorta del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr). Sono ancora 105 le persone a risultare disperse a causa dell'esplosione. (Rum)