Libano: Unrwa rinvia inizio anno scolastico nel campo profughi di Ain al Hilweh

- L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha annunciato il “rinvio fino a nuovo ordine dell’inizio dell’anno scolastico per più di 11.000 alunni e studenti del campo profughi di Ain al Hilweh, nei pressi di Sidone, nel governatorato del Sud Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. L’Unrwa ha motivato tale decisione con l’occupazione degli edifici scolastici del campo da parte di gruppi armati. A tale scopo, l’agenzia Onu ha dichiarato di “seguire la situazione al fine di garantire spazi appropriati per l’istruzione, affinché tutti gli alunni e studenti del campo possano iniziare l’anno scolastico non appena la situazione lo permetta. I familiari delle vittime, ha aggiunto l’Unrwa, saranno tenuti informati degli sviluppi della situazione. “I miliziani controllano ancora le otto scuole dell’Unrwa nel campo, che hanno subito danni significativi, mentre le scuole della città di Sidone ospitano le famiglie degli sfollati”, ha spiegato Dorothee Klaus, direttrice dell’Unrwa nel Vicino Oriente. “Le scuole in prossimità del campo devono essere sicure perché i bambini possano frequentarle”, ha aggiunto, sottolineando che l’accesso all’istruzione degli 11.000 minori di Ain el Hilweh costituisce la priorità assoluta dell’agenzia. (segue) (Lib)