Libano: Unrwa rinvia inizio anno scolastico nel campo profughi di Ain al Hilweh (2)

- L’accordo per il cessate il fuoco tra il movimento palestinese laico Fatah (cui appartiene il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas) e le fazioni islamiche rival era stato concluso due settimane fa, dopo l’ultima ondata di scontri nei quali oltre 20 persone erano morte e più di 150 erano rimaste ferite. Ain al Hilweh, il più grande campo profughi palestinesi del Libano, ospita attualmente più di 54.000 rifugiati registrati presso le agenzie Onu. Un numero non specificato di rifugiati palestinesi, inoltre, era giunto nel campo negli ultimi anni, in fuga dal conflitto in Siria. (Lib)