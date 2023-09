Corea del Sud: tribunale respinge richiesta di arresto a carico del leader di opposizione Lee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale distrettuale centrale di Seul ha respinto oggi il mandato di arresto presentato dai procuratori della capitale coreana a carico di Lee Jae-myung, leader del Partito democratico, principale formazione di opposizione della Corea del Sud. Il tribunale ha stabilito che non sussistano elementi sufficienti a ipotizzare il rischio di una distruzione delle prove da parte di Lee, accusato dai procuratori di corruzione e di altri reati. Lee, che ieri si era presentato personalmente di fronte alla corte, ha ringraziato i giudici per la decisione, che è stata resa nota poco dopo la mezzanotte locale: “Esprimo la mia più profonda gratitudine alla magistratura per aver chiaramente dimostrato di essere l’ultimo baluardo dei diritti umani”, ha dichiarato il leader del principale partito di opposizione. (segue) (Git)