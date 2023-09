Corea del Sud: tribunale respinge richiesta di arresto a carico del leader di opposizione Lee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di ieri è stata la prima apparizione pubblica dopo l’interruzione dello sciopero della fame, alla fine della scorsa settimana. Il politico aveva iniziato ad astenersi dal cibo tre settimane prima per protestare contro quella che sostiene essere una persecuzione giudiziaria motivata politicamente. Ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a cure mediche. Su Lee gravano tre capi d’imputazione, relativi a presunte pratiche corruttive durante i suoi mandati da sindaco di Seongnam, a un presunto caso di induzione alla falsa testimonianza e a presunti pagamenti illeciti alle autorità nordcoreane. La scorsa settimana l’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, ha approvato la revoca dell’immunità parlamentare di Lee, nonostante proprio il Partito democratico detenga una risicata maggioranza: hanno votato in favore della mozione 149 parlamentari contro 136, e sei si sono astenuti. Quattro voti sono stati ritenuti invalidi. (Git)