Iran-Iraq: volume degli scambi commerciali può raggiungere 40 miliardi di dollari l’anno

- Il volume degli scambi commerciali tra Iraq e Iran può raggiungere il valore di 30 o 40 miliardi di dollari l’anno. È quanto dichiarato dal direttore dell’Organizzazione per la promozione del commercio dell’Iran, Mehdi Zeyghami, ieri, durante i lavori del Forum commerciale congiunto tra i due Paesi. Secondo Zeyghami, infatti, gli scambi commerciali tra Baghdad e Teheran sono considerevolmente cresciuti negli ultimi anni, nonostante le sanzioni. “Malgrado tutti gli alti e bassi che ha affrontato”, ha aggiunto Zeyghami, “l’Iran ha conseguito notevoli traguardi nei settori della tecnologia e dell’industria”. Per questo, ha spiegato, Teheran è pronta a condividere le proprie esperienze e competenze con il vicino Iraq e a partecipare alla realizzazione di importanti progetti industriali. Durante il Forum, infatti, è stato fissato l’obiettivo di 20 milioni di dollari l’anno di scambi commerciali nel breve periodo e 40 milioni di dollari l’anno nel lungo periodo. Intanto, secondo Zeyghami, sono stati compiuti passi avanti per “rimuovere quanto prima le barriere al commercio” tra i due Paesi. (Irt)