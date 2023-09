Turismo: la Cina assegna all’Arabia Saudita lo “Status di destinazione approvata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha assegnato all’Arabia Saudita lo “Status di destinazione approvata”, che consente ai cittadini della Repubblica popolare di organizzare tour di gruppo nel Regno. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa saudita “Spa”. La cerimonia della stipula dell’accordo, teso a rafforzare il settore del turismo nei due Paesi, si è svolta ieri a Pechino e vi hanno preso parte l’ambasciatore dell’Arabia Saudita in Cina, Abdulrahman bin Ahmed al Harbi, il direttore dell’Autorità saudita per il turismo, Fahd Hamidaddin, e il vice ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica popolare, Du Jiang. “Sostenuti dall'iniziativa cinese delle nuove vie della seta (Belt and Road Initiative, Bri) e dal programma saudita Vision 2030, strategia di riforma volta a promuovere uno sviluppo economico e sociale significativo, Cina e Arabia Saudita stanno aprendo infinite opportunità e promuovendo una collaborazione reciprocamente vantaggiosa”, ha dichiarato il ministro del Turismo saudita, Ahmed al Khateeb, commentando l’accordo. (Res)