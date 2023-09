Ue: Dombrovskis, indagine su sussidi auto elettriche riguarderà anche Tesla e Volvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine intrapresa dall'Unione europea sui sussidi alle automobili elettriche cinesi comporterà anche accertamenti a carico dei costruttori di auto europei e della statunitense Tesla. Lo ha dichiarato al quotidiano “Financial Times” il commissario Ue al Commercio Valdis Dombrovskis, aggiungendo che esistono "prove prima facie sufficienti" per giustificare la conduzione di accertamenti sulle importazioni di veicoli alimentati a batteria dalla Cina. "Ad essere precisi, l'indagine non si limita solo ai veicoli elettrici di marca cinese, ma può interessare anche altri produttori se ricevono sussidi alla produzione", ha dichiarato il commissario europeo rispondendo ad una domanda in merito a Tesla e a Volvo, marchio svedese di proprietà della cinese Geely. Il commissario ha aggiunto che l’Unione europea è “aperta alla competizione” nel settore delle auto elettriche, ma che “la competizione deve essere equa”.(Rel)