Corea del Sud: nascite ancora in calo nel mese di luglio

- La Corea del Sud ha registrato un calo delle nascite per il 92mo mese consecutivo a luglio. Lo certificano i dati pubblicati oggi dall’ente statistico coreano, secondo cui il Paese ha registrato a luglio 19.102 nuovi nati, ben il 6,7 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Paese è alle prese con un calo continuo delle nascite da dicembre 2015. Il numero dei matrimoni è calato del 5,3 per cento rispetto a luglio 2022 a 14.155, mentre il numero dei divorzi ha registrato una lieve flessione dello 0,5 per cento, a 7.500. Il numero dei decessi è aumentato a luglio ell’8,3 per cento a 28.239.(Git)