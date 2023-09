Yemen: inviato Onu condanna uccisione di due militari del Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, ha condannato ieri l’attacco nel quale sono morti due militari del contingente del Bahrein della coalizione a guida saudita impegnata nel conflitto yemenita. Lo si legge in un comunicato diramato ieri dall’ufficio di Grundberg, citato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’inviato Onu, inoltre, ha espresso la propria preoccupazione per il perdurare delle tensioni e dei conflitti armati, anche al confine tra Yemen e Arabia Saudita (dove lo scorso 25 settembre sono morti i due militari bahreiniti, un ufficiale e un soldato semplice). Gli scontri, infatti, causano morte e sofferenze tra la popolazione civile e un qualsiasi aumento della loro portata rischia di sprofondare lo Yemen in un circolo vizioso di violenza, minando gli attuali sforzi per la pace. “Il continuo riesplodere di combattimenti dimostra la fragilità della situazione in Yemen," ha dichiarato Grundberg, “siamo stati in contatto con tutte le parti per esortarle a esercitare la massima moderazione in questo momento critico, e a ricorrere al dialogo per risolvere le divergenze e attenuare le tensioni militari”. Parole di condanna per l’attacco, attribuito alla milizia sciita yemenita degli Houthi, sono giunte anche dal ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita e dall’ambasciata degli Stati Uniti a Riad. (Res)