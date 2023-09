Siria: sale la tensione al confine con il Libano, Forze armate intensificano misure sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la tensione nella regione del Qalamoun, nel governatorato del Rif di Damasco, verso il confine con il Libano, dove le Forze armate della Siria hanno intensificato la propria presenza, dopo un attacco da parte di uomini armati che ieri mattina aveva preso di mira un posto di blocco della Quarta divisione, uccidendo quattro militari. Come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, il posto di blocco militare si trovava nella città di Al Jabba, a 9 chilometri circa dal confine libanese, dove le reti di trafficanti di stupefacenti sfruttano la conformazione montuosa dell’area per attraversare la frontiera eludendo i controlli. La postazione, infatti, era stata presa di mira anche all’alba del giorno precedente, sempre contro una pattuglia della Quarta divisione. Dal vicino governatorato di Al Suwayda, un grido d’allarme circa l’allerta securitaria che riguarda le aree a ridosso del confine siro-libanese giunge anche dai capi tribù locali, come Hikmat al Hijri e Hamoud al Hanawi, gli stessi che nelle ultime settimane si erano uniti al movimento di protesta popolare che da oltre un mese chiede una transizione politica nel Paese. “Un enorme pericolo incombe sulla società siriana”, ha dichiarato Al Hijri, “ossia la diffusione di droghe prodotte nelle nostre regioni da milizie terroristiche straniere”. “La popolazione siriana è innocente”, ha dichiarato Al Hijri, puntando il dito contro “le bande che producono e trasportano droga, minacciando la sicurezza e la pace nella regione”. (Res)