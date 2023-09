Ucraina: "Politico", l'Ue vuole legare l'adesione alla riforma del blocco comunitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento sarà al centro del Consiglio Ue informale dei ministri degli Affari europei che si terrà oggi e domani a Murcia, in Spagna, e molti Paesi spingono affinché, prima di consentire l’apertura dei negoziati di adesione con l’Ucraina, si provveda a una riforma del blocco comunitario. È quanto riferisce l’edizione europea di “Politico”, secondo cui i ministri dei 27 Paesi membri sono attesi già nella giornata odierna nella città spagnola per una cena di lavoro. Fra oggi e domani i ministri competenti discuteranno di come l'Ue dovrà cambiare per fare spazio ai nuovi Paesi membri, ossia la Moldova, i Balcani occidentali e l'Ucraina. Secondo “Politico”, dopo la cena di stasera, domani mattina i ministri si divideranno in tre gruppi per lavorare su altrettanti argomenti: "Sfide istituzionali", "Integrazione graduale" e "Impatto (dell'allargamento) sulle politiche dell'Ue", spiega una fonte informata sull'agenda dei lavori interpellata da “Politico”. I colloqui di oggi e domani hanno anche lo scopo di preparare la strada per il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue che si terrà a Granada la prima settimana di ottobre. (segue) (Res)