Ucraina: "Politico", l'Ue vuole legare l'adesione alla riforma del blocco comunitario (2)

- Non mancano le indiscrezioni sul fatto che il cancelliere tedesco Olaf Scholz voglia sfruttare il vertice della Comunità politica europea e il Consiglio europeo informale che si terranno a Granada per stabilire chiaramente un legame tra l'allargamento e la riforma dell'Ue, in modo da non ritrovarsi con un blocco di fatto ingovernabile con 35 Paesi tutti in grado di porre il veto e bloccare la legiferazione comunitaria. Nel corso dell'autunno, la Commissione europea intende presentare la sua relazione sui progressi compiuti dall'Ucraina e a dicembre i leader dell'Ue dovranno decidere se avviare i negoziati di adesione con Kiev. Secondo le fonti di “Politico”, oltre a Scholz, anche il francese Emmanuel Macron e diversi altri leader dell'Ue vorrebbero che venga stabilito un chiaro legame tra l'allargamento e la riforma dell'Ue prima dell'apertura dei negoziati di adesione. Di parere opposto, tuttavia, sarebbe la Lituania che avrebbe proposto di consentire all'Ucraina di aderire rapidamente al blocco comunitario, prima che vengano prese decisioni su come riformare l'Ue. (Res)