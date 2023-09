Migranti: Kubicki (Fdp), giusto dialogo Tajani-Baerbock su fondi tedeschi a Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Wolfgang Kubicki, ha mostrato comprensione per “l'indiganzione” del governo italiano causata dalla decisione del governo tedesco di finanziare organizzazioni non governative operanti nel salvataggio dei profughi nel Mar Mediterraneo e nella loro assistenza a terra in Italia. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha intervistato Kubicki, vicepresidente del Bundestag. In particolare, l'esponente della Fdp ha dichiarato di ritenere “giusto” che il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, “cerchi un dialogo” con la ministra degli Esteri tedesca “per chiarire la questione in maniera ragionevole tra amici”. I titolari della diplomazia di Roma e Berlino si incontreranno nella capitale della Germania nella giornata di domani, 28 settembre. Intanto, Kubicki ha aggiunto di avere “molta simpatia per le operazioni di salvataggio in mare” dei migranti “per ovvi motivi”. Tuttavia, ha sottolineato il vicepresidente della Fdp, “vorrei che chiarissimo - prima di sostenere i relativi provvedimenti con risorse finanziarie - in che misura potremmo innescare intrecci diplomatici con stretti partner dell’Ue e se esiste un altro modo per evitare che le persone anneghino nel Mediterraneo”. (Geb)