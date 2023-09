Francia: Le Maire, a gennaio pensioni aumenteranno del 5,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da gennaio in Francia le pensioni aumenteranno del 5,2 per cento. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". "L'obiettivo è quello di proteggere tutti i pensionati contro l'inflazione ", ha detto Le Maire, spiegando che questa è la sua "prima lotta". L'obiettivo del governo, ha spiegato il ministro, è quello di riportare il dato sotto la soglia del 2 per cento nel 2024. "Abbiamo segnato una prima vittoria, con i prezzi che cominciano a rallentare, ma non è sufficiente", ha spiegato Le Maire (Frp)