Gabon: Usa sospendono parte dell’assistenza al Paese dopo il golpe

- Gli Stati Uniti hanno sospeso alcuni programmi per l’assistenza al Gabon, alla luce del recente colpo di Stato nel Paese. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Abbiamo sospeso alcuni dei programmi per l’assistenza al Gabon, mentre valutiamo la situazione che si è venuta a creare a seguito dell’operazione incostituzionale messa in atto dai militari del Paese”, ha detto. Il capo della diplomazia statunitense ha precisato che la misura è temporanea, ed è in linea con le misure prese dalla Comunità economica dei Paesi dell’Africa centrale. (Was)