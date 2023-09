Usa: intelligenza artificiale, Washington presenterà all'Onu proposta di regolamentazione delle applicazioni militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Cina e altri Paesi stanno già lavorando a pieno regime allo sviluppo di applicazioni belliche dell’IA: gli Usa, ad esempio, hanno collaudato un cacciabombardiere F-16 modificato per essere pilotato da una intelligenza artificiale, come riferito dal Pentagono lo scorso febbraio. La Cina avrebbe sviluppato un elicottero drone capace di volo autonomo e lo avrebbe già esportato nel Medio Oriente, secondo il Servizio di ricerca del Congresso Usa. La proposta di regolamentazione dell’IA militare che gli Stati Uniti presenteranno all’Onu sarà probabilmente basata sulla “Dichiarazione politica sull’utilizzo militare responsabile dell’Intelligenza artificiale e dell’autonomia” pubblicata dal dipartimento di Stato lo scorso febbraio. Il documento afferma tra le altre cose che l’utilizzo dell’IA nell’ambito militare dovrebbe rispondere alla legge umanitaria internazionale, che ogni Paese dovrebbe rendere noti i principi su cui basa l’utilizzo dei sistemi gestiti dall’intelligenza artificiale e che i sistemi militari IA dovrebbero essere sviluppati in modo da consentirne la disattivazione nel caso operino in maniera inattesa o contraria ai parametri predefiniti. (Was)