Usa: presidenziali, governatore Virginia Youngkin non appoggerà alcun candidato

- Il governatore repubblicano della Virginia, Glenn Youngkin, ha dichiarato ieri che non intende sostenere pubblicamente nessuno dei candidati del suo partito alla presidenza degli Stati Uniti in vista delle elezioni in programma il prossimo anno. “Non prevedo di appoggiare nessuno. Penso che a scegliere dovrebbero essere gli elettori, e sono sicuro ci saranno primarie con una forte partecipazione”, ha dichiarato il governatore durante un intervento all’Economic Club di Washington. Youngkin è una figura di peso all’interno del Partito repubblicano, che non ha fatto mistero di puntare a una candidatura alla presidenza Usa in futuro. A novembre la Virginia sarà protagonista di una elezione statale cruciale, che porrà Youngkin contro una piattaforma conservatrice ancor più a destra su temi come i diritti delle minoranze di genere e l’aborto.(Was)