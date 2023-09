Sudafrica: morta di cancro a 43 anni la nipote di Nelson Mandela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zoleka Mandela, nipote di Nelson Mandela, è morta all’età di 46 anni a causa di un tumore. Lo ha reso noto ieri un portavoce della famiglia Mandela: “Zoleka se n’è andata la sera di lunedì 25 settembre, circondata dagli amici e dalla famiglia”, recita una nota pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della donna. La nipote dell’ex presidente sudafricano volto dell’attivismo contro l’apartheid aveva documentato su internet la sua lotta contro la malattia. In una nota di cordoglio, la Fondazione Nelson Mandela ha descritto Zoleka come “una instancabile attivista per il diritto alla salute e la giustizia”.(Res)