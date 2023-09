Usa-Sudafrica: Blinken incontra ministra Relazioni internazionali Pandor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington la ministra delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due funzionari hanno avuto uno scambio “produttivo e diretto”, riaffermando l’esigenza di una solida cooperazione tra i rispettivi Paesi in aree di comune interesse come la riforma delle istituzioni finanziarie globali per assicurare una maggiore inclusione e influenza del Sud globale. Blinken ha evidenziato la volontà di Washington di far progredire il Partenariato per una transizione energetica giusta teso ad assistere il Sudafrica nel raggiungimento delle sue necessità energetiche e degli obiettivi di decarbonizzazione.(Was)