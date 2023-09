Usa: “Wsj”, nomine dirigenti a TikTok rafforzano timori su influenza cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di recenti trasferimenti di figure dirigenziali a TikTok dalla sua società madre cinese, ByteDance, sta rinnovando i timori degli Stati Uniti in merito all’influenza di Pechino nella società gestrice della nota piattaforma social media. Lo scrive il quotidiano “Wall Street Journal”, che menziona "dipendenti ed ex dipendenti" della divisione statunitense di TikTok. Dall’inizio di quest’anno, diversi dirigenti di alto livello sono stati trasferiti da ByteDance a TikTok, assumendo il controllo di alcune delle operazioni cruciali della popolare app per la condivisione di contenuti video. Alcuni dei nuovi dirigenti sono stati trasferiti negli Usa direttamente dalla sede di ByteDance a Pechino, assumendo la guida e la supervisione di attività come la pubblicizzazione, le risorse umane, la monetizzazione, il marketing aziendale e le iniziative di e-commerce. Diversi tra i dirigenti hanno portato con sé da Pechino gruppi di collaboratori. Secondo il “Wall Street Journal”, questi trasferimenti hanno suscitato perplessità e preoccupazione tra i dipendenti di TikTok negli Usa, che avrebbero espresso rimostranze ai loro superiori. (segue) (Was)