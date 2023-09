Brasile-Italia: Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo a Rio e Fortaleza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amerigo Vespucci, nave scuola della marina militare italiana, fa il giro del mondo per 20 mesi con due soste nei porti brasiliani ed è visitabile gratuitamente dalla popolazione a Fortaleza e Rio de Janeiro. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Brasilia, in una nota. Le tappe fanno parte di un giro del mondo della nave, considerata "l'ambasciata galleggiante" d'Italia, iniziato il 1 luglio 2023, con partenza dal porto di Genova e ritorno previsto per febbraio 2025, dopo aver attraversato 5 continenti, 3 oceani, 28 paesi e 31 porti. La nave arriverà a Fortaleza, capitale dello stato di Cearà, il 4 ottobre e resterà al Molo 106 del Porto di Mucuripe. Il 7 ottobre la nave sarà aperta alle visite guidate e gratuite al pubblico del Ceará, che potrà conoscere tutte le curiosità e le caratteristiche della nave. Domenica 8 ottobre, quando riprenderà il suo viaggio, diretta a Rio de Janeiro. (segue) (Com)