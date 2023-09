Brasile-Regno Unito: Lula riceve ex primo ministro Tony Blair, focus su agenda globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blair ha evidenziato, in questo senso, le possibilità del contributo del Brasile allo sviluppo del continente africano. Per entrambi il Brasile può essere un partner eccezionale per l'Africa su questioni relative alla transizione energetica, alle infrastrutture e ai programmi contro la povertà. "È necessario occuparsi del problema del debito dei paesi africani, trasformandolo in investimenti in infrastrutture, con il sostegno delle istituzioni di governance finanziaria globale", ha sottolineato il presidente brasiliano. Sempre nel campo della sostenibilità, i due hanno avuto uno scambio di opinioni sulla prossima Conferenza delle Nazioni unite sul clima (Cop 28), in programma Dubai, negli Emirati arabi uniti (Eau) il prossimo novembre e sulla Cop 30, in agenda a Belem, in Brasile, nel 2024. (Brb)