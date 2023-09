Brasile: governo stanzia 8 miliardi di euro per reindustrializzare settore sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un investimento di 42 miliardi di real (l'equivalente di circa 8 milioni di euro) il governo federale del Brasile ha istituito la Strategia nazionale per lo sviluppo del complesso economico-industriale sanitario con l'obiettivo di reindustrializzazione in uno dei settori più importanti per la politica industriale brasiliana: la sanità. "La strategia mira ad ampliare la produzione nazionale di articoli prioritari per il Sistema sanitario nazionale (Sus) e ridurre la dipendenza del Brasile all'estero per l'acquisto di principi attivi, medicinali, vaccini e altri prodotti sanitari. Una maggiore autonomia del Paese – afferma il ministero della Salute in una nota - è essenziale per ridurre la vulnerabilità del settore e garantire l'accesso universale alla sanità per tutti. (Brb)