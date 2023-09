Usa: senatori concordano soluzione di ripiego per estendere finanziamenti al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici e i repubblicani al Senato hanno concordato una soluzione di ripiego per estendere i finanziamenti al governo federale, ed evitare così un blocco delle attività amministrative che potrebbe verificarsi già domenica. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che la proposta sarà votata nelle prossime ore in aula alla Camera dei rappresentanti, dove alcuni deputati hanno però espresso una serie di dubbi in merito alle condizioni del provvedimento. Il nuovo testo consentirebbe di estendere i finanziamenti al governo fino al prossimo 17 novembre, dando ai due partiti il tempo necessario per concordare una soluzione definitiva al problema degli stanziamenti. In aggiunta, la proposta allocherebbe un totale di sei miliardi di dollari per l'assistenza all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e altrettanti per fare fronte ai danni causati in diverse comunità statunitensi dagli eventi meteorologici estremi. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha affermato che la proposta “consentirà al governo di proseguire nella propria attività, mantenendo il nostro impegno nei confronti dell’Ucraina e garantendo un sostegno adeguato alle comunità in difficoltà”. Il testo sarà probabilmente contestato alla Camera, dal momento che non include i tagli alla spesa pubblica chiesti a gran voce dalla frangia conservatrice del Partito repubblicano. (Was)