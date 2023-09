Usa: Senato approva proposta per finanziare il governo, in settimana testo alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la proposta concordata a livello bipartisan per estendere i finanziamenti al governo federale, evitando così un blocco delle attività amministrative alla fine del mese. La proposta è passata con 72 voti favorevoli e 18 contrari. La camera alta del Congresso dovrà ora approvare una risoluzione da presentare alla Camera dei rappresentanti entro la fine della settimana, in tempo per la scadenza del primo ottobre. La mossa metterebbe ulteriore pressione sulla Camera, dove la maggioranza repubblicana è ancora divisa in merito alla questione degli stanziamenti. La proposta concordata dai senatori andrebbe ad estendere i finanziamenti al governo federale fino al prossimo 17 novembre, allocando anche 6,15 miliardi di dollari per l’assistenza all’Ucraina e quasi altrettanti per riparare i danni provocati nel Paese da eventi meteorologici estremi. (Was)