Usa: sciopero degli sceneggiatori, sindacato autorizza gli iscritti a tornare a lavoro

- Il sindacato Writers Guild of America, che rappresenta gli sceneggiatori statunitensi, ha autorizzato gli iscritti a tornare a lavoro, dopo l’accordo di principio raggiunto domenica scorsa con gli studi di Hollywood alla fine di uno stallo durato mesi. In un comunicato, il sindacato ha anche annunciato ufficialmente la fine dello sciopero, a partire dalle tre del mattino locali di oggi (le nove del mattino in Italia). La nota chiarisce anche che la decisione “non influenza il diritto degli iscritti a prendere una decisione finale sui termini del contratto”. (Was)