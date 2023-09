Usa: intelligenza artificiale, Washington presenterà all'Onu proposta di regolamentazione delle applicazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono presentare alle Nazioni Unite una bozza di risoluzione per l’adozione di norme internazionali sulle potenziali applicazioni belliche dell’intelligenza artificiale (Ia). Lo ha riferito al quotidiano “Nikkei” Bonnie Jenkins, sottosegretaria al controllo degli armamenti e alla sicurezza internazionale del dipartimento di Stato Usa. La proposta dovrebbe essere presentata il mese prossimo all’assemblea della Prima commissione dell’Onu, che si occupa delle questioni inerenti il disarmo e la sicurezza internazionale. “C’è la comprensione che dobbiamo davvero provare, come minimo, a sviluppare alcune norme, perché al momento non esiste nulla”, ha spiegato la funzionaria. “Dobbiamo avere qualcosa che possa provare a regolamentare, o materiale su cui i Paesi, o il settore (degli armamenti), o chiunque altro possano iniziare a riflettere nei termini di come utilizzare le tecnologie emergenti”, ha dichiarato Jenkins. (segue) (Was)