Indonesia: inaugurato mercato delle emissioni di anidride carbonica (2)

- L'Indonesia aveva approvato alla fine del 2021 una regolamentazione che definisce i prezzi per le emissioni di anidride carbonica, gettando le basi del nuovo mercato dei permessi di emissione di CO2. L'iniziativa è parte delle misure tese a ridurre l'impronta climatica del Paese, che ad oggi è l'ottavo emettitore di gas serra mondiale. Il presidente Joko Widodo aveva annunciato formalmente l'adozione del nuovo regolamento alla Conferenza delle parti sul cambiamento climatico (Cop26) che si è tenuta nel 2021 Glasgow, in Scozia. Il sistema di scambio dei permessi di emissione di CO2 consente al governo di definire un limite alle emissioni nazionali di gas serra, e dividerlo in unità - i permessi di emissione - assegnate a diversi gruppi e settori produttivi, e scambiabili alla stregua di una materia prima. (segue) (Fim)