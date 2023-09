Indonesia: inaugurato mercato delle emissioni di anidride carbonica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, l'accordo annunciato lo scorso novembre dai leader del G20 per finanziare l'uscita accelerata dal carbone dell'Indonesia, grazie a un contributo multimiliardario da parte delle economie avanzate del G7, resta sostanzialmente disatteso. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che sottolinea come nove mesi dopo la firma del Just Energy Transition Partnership" ("Partenariato per una transizione energetica giusta", Jept), non un singolo dollaro dei 20 miliardi destinati allo storico accordo di decarbonizzazione è stato ancora speso per finanziare la chiusura di progetti legati ai combustibili fossili in Indonesia. Il progetto che vede protagonista il Paese del Sud-est asiatico dovrebbe fare da modello per la transizione accelerata e sostenibile delle economie emergenti del Globo verso le fonti rinnovabili, ma resta ostaggio "degli incontri per la definizione dei dettagli operativi": il piano d'investimento necessario ad attuare il Jept è ancora assente, e i negoziatori hanno mancato la scadenza fissata alla metà del mese di agosto. (segue) (Fim)