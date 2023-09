Indonesia: inaugurato mercato delle emissioni di anidride carbonica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone avevano assunto la guida degli impegni politici e finanziari, ma dopo l'annuncio dell'accordo sono emersi problemi pratici: "definire quali progetti possano beneficiare degli investimenti, concordare i meccanismi di finanziamento pubblico e privato e il loro sostegno, e colmare le diverse opinioni in merito alle condizioni di rimborso dei prestiti". Mano a mano che i tempi di dilatano, la prospettiva di un adattamento del Jept ad altre economie emergenti dell'Asia-Pacifico si fa più remota: un accordo Kept da 15,5 miliardi di dollari concordato per il Vietnam a dicembre 2022 resta ai blocchi di partenza, mentre un piano analogo per l'India - primo Paese al mondo per emissioni di CO2 - al momento è ancora allo stadio embrionale. (Fim)