Canada: presidente Camera si dimette dopo applausi ed ex combattente ucraino delle SS

- Il presidente della Camera dei comuni canadese, Anthony Rota, si è dimesso dall’incarico, dopo essere stato al centro di aspre critiche da parte della comunità internazionale per i lunghi applausi che il Parlamento di Ottawa ha riservato la scorsa settimana ad un 98enne ucraino che combatté nella divisione delle SS “Galizia”, una unità militare di volontari creata dai nazisti in Ucraina occidentale nel 1943, e accusata di crimini di guerra durante la Seconda guerra mondiale. La vicenda risale alla recente visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Ottawa: venerdì scorso, subito dopo aver accolto Zelensky e il premier canadese Justin Trudeau, il parlamento canadese e i due leader hanno tributato ben due standing ovation al 98enne ucraino Yaroslav Hunka, presentato come un “eroe di guerra” che combatté nella Prima divisione ucraina. Zelensky stesso è stato ripreso mentre sollevava più volte il pugno in direzione dell’anziano combattente ucraino in segno di riconoscimento. L’episodio ha presto innescato aspre polemiche, anzitutto da parte delle organizzazioni ebraiche canadesi. Trudeau si è difeso sostenendo di non essere stato a conoscenza del passato di Hunka, e definendo “chiaramente inaccettabili” gli onori tributatigli dalla Camera. Durante un discorso in aula, Rota ha annunciato le sue dimissioni, ribadendo le sue scuse per l’accaduto. “Mi prendo la piena responsabilità per le mie azioni: il riconoscimento dato a quella persona ha causato sofferenza a molte persone, soprattutto alla comunità ebraica canadese e internazionale”, ha detto. (Was)