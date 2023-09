Americhe: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perù e Cile si coordinano per caccia a leader Treno di Aragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza di Venezuela, Ecuador, Colombia, Perù e Cile lavoreranno in parallelo per ricercare i leader del "Tren de Aragua", la potente banda criminale nata nel centro carcerario smantellato la scorsa settimana dalle autorità di Caracas. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, dopo che alcune indagini giornalistiche hanno rivelato la fuga all'estero di diversi boss criminali. "Ci siamo coordinati con i governi di Colombia, Ecuador, Perù e Cile, in modo che la ricerca, inseguimento e cattura di questi criminali sia internazionale", ha detto Maduro parlando degli uomini di una banda criminale sempre più osservata speciale dagli analisti regionali della sicurezza. (segue) (Vec)