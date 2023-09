Brasile-Italia: Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo a Rio e Fortaleza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'originario obiettivo di offrire attività formative agli studenti dell'Accademia navale italiana e del Collegio navale, l'arrivo della nave più bella del mondo offre ai brasiliani l'opportunità di visitare un veliero storico, che racchiude il meglio delle tradizioni marinare e tutti i simboli che rappresentano la cultura italiana. Nel passaggio per il Brasile, l'ambasciata d'Italia a Brasilia, insieme alla rete diplomatica, ha organizzato una serie di iniziative con le autorità locali brasiliane per favorire l'intensificazione delle relazioni bilaterali tra Italia e Brasile a livello istituzionale, accademico, scientifico, tecnologico e culturale. (Com)