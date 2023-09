Giordania: abbattuti due droni carichi di stupefacenti in arrivo dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Giordania hanno reso noto l'abbattimento di due droni provenienti dalla Siria, con un carico di stupefacenti. Lo riferiscono le autorità militari giordane in una nota rilanciata dall'emittente televisiva statale giordana “Al Mamlaka". Le "guardie di frontiera, in coordinamento con il dipartimento di controllo degli stupefacenti e i servizi di sicurezza militare, hanno intercettato un tentativo di due droni di superare la frontiera in arrivo dalla Siria", si legge. Gli apparecchi "trasportavano cristalli di droga", prosegue la nota segnalando che tutto il materiale rinvenuto a bordo è stato consegnato alle autorità competenti. (Lib)