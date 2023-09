Paraguay-Giappone: firmato accordo di cooperazione su sviluppo economico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay e Giappone hanno firmato un accordo per la cooperazione finanziaria non rimborsabile per l'attuazione del programma di Sviluppo economico e sociale. L'intesa, si legge in una nota del governo del Paraguay, è stata firmata dal ministro degli Esteri paraguaiano, Rubén Ramírez Lezcano, e dall'ambasciatore giapponese ad Assunzione, Nakatani Otsuka Yoshie. "Con questa alleanza, il governo del Giappone concederà al governo di Paraguay un contributo di 500 milioni di yen giapponesi (circa 3,5 milioni di dollari), per l'attuazione del programma, che mira a migliorare la capacità tecnica e industriale del Paraguay", spiega il comunicato. Attraverso questo progetto, attrezzature tecniche e didattiche verranno fornite al ministero del Lavoro, dell'occupazione e della previdenza sociale, al ministero dell'Istruzione e delle scienze e alla facoltà di Ingegneria dell'università Nazionale di Asunción, "che sono le istituzioni preposte alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane per l'industria nazionale". (Abu)