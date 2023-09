Pnrr: Cgil dopo Cabina regia, si accumulano ritardi e si penalizza Meridione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in questo caso - evidenzia il segretario confederale - i territori più penalizzati sono quelli del Mezzogiorno. Rispetto al possibile ricorso alle risorse della coesione nazionale, per porre rimedio a questo definanziamento, il vincolo della concentrazione territoriale delle stesse rende oggettivamente complicato un eventuale utilizzo del Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione per finanziare gli interventi esclusi dal Pnrr, dal momento che, per questo fondo, sussistono previsioni normative che già riservano l'80 per cento delle risorse a favore delle regioni meridionali. Per quanto ci riguarda è indispensabile garantire, per evitare un saldo finale negativo per il Sud, sia il vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse del Pnrr, sia il carattere addizionale degli investimenti e degli interventi finanziati diversamente". "Confermiamo - aggiunge Ferrari - la nostra valutazione critica anche rispetto alla proposta del capitolo RepowerEU: le risorse stanziate sono concentrate sugli incentivi automatici, strumento che riteniamo non funzionale agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Questa impostazione, basata sulla sostituzione di investimenti pubblici diretti con incentivi fiscali alle imprese, rischia di compromettere il ruolo trasformativo che il Pnrr dovrebbe avere, a partire dalla transizione energetica, e di ridurre l'impatto finale sul Pil. (segue) (Com)