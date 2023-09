Milano: Spada (Assolombarda), sindaco bellissimo servizio, ma io continuo a fare l’imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “Io faccio l’imprenditore e continuo a fare l’imprenditore: il sindaco è un bellissimo servizio perché bisogna essere proprio dei servitori e, nonostante sia molto stimolante, gli manca quella parte che l’imprenditore può sempre realizzare”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, a margine dell’evento “AmareMilano è il suo destino. Il racconto dei sindaci nel teatro di Milano”, l’evento che si è da poco concluso al teatro “Franco Parenti” durante il quale i cinque ex sindaci di Milano Paolo Pillitteri, Giampiero Borghini, Gabriele Albertini, Letizia Moratti e Giuliano Pisapia hanno ricevuto la nomina di “ambasciatori della Grande Milano nel mondo” rispondendo a chi gli ha chiesto se, in futuro, proverebbe il ruolo di sindaco. “L’imprenditore - ha proseguito Spada - può realizzare i suoi sogni, il sindaco invece molte volte deve scontrarsi con la burocrazia e tante difficoltà e responsabilità, ma ha pochi mezzi per poter risolvere i problemi. Quindi rimango volentieri nelle mie vesti di imprenditore”. Rispondendo a chi gli ha fatto notare che dal palco è stato detto che quello del sindaco è il lavoro più difficile, ma anche l’imprenditore, di questi tempi, non è semplice, Spada ha sottolineato che sono “due attività molto sfidanti: su quella di imprenditore mi trovo molto meglio e più a mio agio e qui c’è tanta imprenditorialità e voglia di crescere e innovare, il ruolo dell’imprenditore nel tempo cambia e le difficoltà aumentano però aumentano anche le capacità di risolvere i problemi e su questo gli imprenditori milanesi devo dire sono molto bravi”. “Io - ha sottolineato - Milano la ho nel cuore, l’ho scelta perché non sono nato a Milano, ma a Monza. Mi sono trasferito qui 31 anni fa e devo dire che è stato un amore che è cresciuto nel tempo. Non cambierei mai questa città con altre città al mondo”.(Rem)