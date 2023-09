Usa: Blinken favorevole all’adesione di Israele al programma Visa Waiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, in una recente lettera al suo collega della Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, si è espresso a favore dell’adesione di Israele al programma Visa Waiver del governo federale, che consente ai cittadini di determinati Paesi di recarsi negli Stati Uniti per un periodo massimo di 90 giorni, senza bisogno del visto, per motivi di lavoro o per le vacanze. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la lettera di Blinken rappresenta un “passaggio tecnico neecssario” per arrivare ad una decisione finale da parte di Mayorkas, che dovrebbe arrivare entro la scadenza fissata al 30 settembre. Le autorità dei due Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa a metà luglio, per stabilire le condizioni che Israele dovrà rispettare per aderire al programma. Un obiettivo che finora è stato ostacolato dalle preoccupazioni di Washington in merito alle restrizioni all’ingresso imposte dalle autorità israeliane nei confronti dei cittadini americano-palestinesi residenti in Cisgiordania. Nella lettera, Blinken avrebbe affermato che Israele ha rispettato le condizioni stabilite dal memorandum. Fonti israeliane, inoltre, hanno riferito ad “Axios” che Washington avrebbe confermato in via non ufficiale che gli Stati Uniti si stanno preparando ad annunciare l’adesione di Israele al programma, a margine del recente incontro tra il presidente Joe Biden e il premier Benjamin Netanyahu. (Was)