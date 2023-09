© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Seduta del Consiglio regionale del Lazio in merito alle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia. (ore 10)- L’assessore al Personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, interviene al convegno dell’Omceo Roma “La responsabilità medica: i professionisti propongono e le istituzioni ascoltano”. Roma, Aula R. Lala, via A. Bosio 19/1 (ore 10.30)- Gli assessori all’Agricoltura e ai Parchi, Giancarlo Righini e all’Ambiente, Elena Palazzo, presentano i bandi relativi alla strategia regionale in materia di Educazione ambientale e alla sostenibilità denominata Gens. Roma, sede del Consiglio regionale, via della Pisana, 1301 (ore 13) (segue) (Rer)