Governo: Calenda, Meloni non ha idee, andrà a sbattere contro muro

19 luglio 2021

- “Il problema vero dei sovranisti è sempre lo stesso: sono arrivati dicendo che avrebbero ribaltato l'Italia, cambiato tutto, cambiato l'Europa, sarebbero andati in Europa e avrebbero fatto sfracelli, ma non hanno fatto niente e non hanno un’idea di Paese”. Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo a “Di martedì” su La7. Giorgia Meloni “non ha un’idea su come gestire il Paese e dunque passa di emergenza in emergenza" ma "così andrà a sbattere contro un muro”, ha aggiunto. (Rin)