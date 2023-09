© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, in rappresentanza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, interviene alla conferenza stampa "Mostra del Premio Driving Energy 2023" organizzata da Terna. Roma, sala cinema del Palazzo delle Esposizioni, ingresso via Nazionale 194 (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa all'inaugurazione dell'aula all'aperto donata al Municipio XIII dalla società farmaceutica Servier e posizionata nell'area verde antistante all'Istituto Comprensivo 'Antonio Rosmini'. Roma, via Giorgio Del Vecchio, 24 (ore 11) (segue) (Rer)