© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Concerto vivaldiano con orchestra e coro del Teatro dell’Opera di Roma dal titolo "Finestre sull'opera", nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, organizzato dal Municipio Roma VI con la collaborazione dell'"Opera don Giustino" di don Coluccia, dell'associazione "Tor Più Bella" e della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle Periferie. Roma, via dell’Archeologia 38 (ore 19)- Tavola rotonda dal titolo "Un posto al tavolo: diamo attuazione all'articolo 46 della Costituzione", che sarà trasmessa in diretta su Radio Roma Capitale e a cui prenderanno parte il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, il segretario generale aggiunto della Fisascat-Cisl nazionale, Vincenzo Dell'Orefice e il segretario generale della Fisascat-Cisl Roma, Stefano Diociaiuti. Si farà il punto sui contenuti della proposta di legge "La partecipazione al lavoro: per una governance di impresa partecipata dai lavoratori", promossa dalla Cisl. Roma, via dell'Esquilino 38, terzo piano (ore 10) (segue) (Rer)