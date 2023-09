Germania: la Strategia per la politica digitale internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte al “deflusso di tecnologie e conoscenze critiche” dalla Germania, l'esecutivo federale elenca provvedimenti come revisioni degli investimenti e controlli sulle esportazioni. Questi strumenti dovrebbero essere particolarmente efficaci per i beni a duplice uso, sia civile sia militare. Il testo presentato dal ministero guidato da Volker Wissing, esponente del PArtito liberaldemocratico (Fdp), affronta poi la questione di come proteggere l’infrastruttura digitale della Germania da “interventi dannosi”. A tale scopo, viene previsto uno stretto coordinamento “a livello nazionale ed europeo, nonché all’interno del G7 e della Nato”. Particolare attenzione è, infine, dedicata all'ampliamento congiunto dei cavi sottomarini e di quelli in ​​fibra ottica terrestri per la trasmissione dei dati, nonché allo sviluppo di una rete satellitare per Internet capillare. (Geb)