Brasile-Regno Unito: Lula riceve ex primo ministro Tony Blair, focus su agenda globale

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto l'ex primo ministro del Regno Unito, Tony Blair. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza, evidenziando che nella conversazione, durata circa un'ora, "i due si sono scambiati opinioni sull'attuale momento geopolitico internazionale, sulle prospettive dei paesi in via di sviluppo e sui principali contributi del Brasile al miglioramento della governance globale"."Sono molto soddisfatto del suo ritorno alla presidenza e del ritorno del Brasile sulla scena mondiale", ha sottolineato il politico britannico, che si è anche congratulato con l'iniziativa recentemente lanciata dal presidente Lula e dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per promuovere il lavoro dignitoso. (segue) (Brb)