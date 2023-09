Difesa: Aeronautica, elicottero recupera un kiter da scoglio al largo della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di oggi, un elicottero HH-139 B dell'80° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica Militare, di base sull'aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), è intervenuto per recuperare e soccorrere da uno scoglio al largo di Scivu nel comune di Arbus (SU), costa sud occidentale della Sardegna, un uomo di circa 72 anni, di origine tedesca, mentre faceva kitesurf. Lo riferisce una nota dell'Aeronautica militare. L'uomo, in difficoltà a causa del vento, era finito sullo scoglio durante l'attività sportiva. La richiesta di aiuto da parte dei suoi compagni e da alcune persone presenti sulla spiaggia, è arrivata alle autorità facendo così scattare immediatamente le procedure di emergenza. Il Rescue Maritime Sub Center di Cagliari ha coordinato con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che intorno alle ore 17 10 ha disposto il decollo di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo di emergenza, ovvero l'elicottero del soccorso aereo della base aerea sarda di Decimomannu. (segue) (Com)