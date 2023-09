Brasile: governo stanzia 1,65 miliardi di euro per connettere scuole pubbliche a internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il governo del Brasile presenta il programma nazionale Scuole Connesse, piano che mira a connettare a internet il 100 per cento delle scuole pubbliche del Paese entro il 2026. Nelle previsioni del governo i collegamenti saranno realizzati attraverso cavi in fibra ottica o via satellite. L'iniziativa è coordinata dai ministeri delle Comunicazioni e dell'Istruzione. L'investimento complessivo è di piano prevede un investimento totale di 8,7 miliardi di real (1,65 miliardi di euro). Attualmente il Paese conta circa 138.300 scuole dell'obbligo, 8.000 delle quali non collegate a internet e altre 119.000 non dispongono di una connessione Internet a velocità sufficiente per uso pedagogico.