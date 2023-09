Brasile: governo annuncia studi per costruzione e ristrutturazione cento aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha annunciato anche l'avvio di discussioni con il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e altre autorità dello stato per una soluzione definitiva per migliorare l'operatività dell'aeroporto internazionale Tom Jobim, Galeao, di Rio. Il primo incontro è previsto per il 2 ottobre. "Non farò nessun passo senza ascoltare Paes, che è chi ha difeso l'importanza del Galeao per Rio più di chiunque altro", ha detto il ministro. Costa Filho ha dichiarato di lavorare per elaborare una proposta "definitiva", per dare "prevedibilità" al turismo, e fornire così sicurezze alle compagnie aeree di avere un progetto completo per il funzionamento ottimale del terminal per i prossimi cinque anni. Il ministro ha affermato di aver incontrato i responsabili delle compagnie aeree Latam, Gol e Azul e di attendere una proposta da parte delle società per l'aeroporto di Rio. (Brb)