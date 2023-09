Karabakh: da Usa aiuti umanitari per 11,5 milioni di dollari per il Caucaso meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 11,5 milioni di dollari per assistere le comunità del Caucaso meridionale, inclusi i residenti della regione del Nagorno-Karabakh. I finanziamenti sono stati annunciati dall’amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), durante una visita a Kornidzor, in Armenia. Gli aiuti includono medicinali, beni di prima necessità, strutture per l’accoglienza, soldi e dispositivi per l’igiene personale, per i rifugiati in arrivo dal Nagorno-Karabakh, dopo le recenti tensioni militari. (Was)