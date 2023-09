Germania: la Strategia per la politica digitale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti e del Digitale tedesco ha concluso l'elaborazione della Strategia per la politica digitale internazionale della Germania, che ora verrà sottoposta all'esame del governo federale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il piano mira anche ad affrontare la questione di come il Paese può “collaborare con Stati come la Cina in termini di politica digitale e allo stesso tempo ridurre le dipendenze”. Nel documento, il Paese dell'Asia non viene menzionato esplicitamente, ma “i punti essenziali” dei rapporti con Pechino vengono affrontati “in maniera indiretta”. Per esempio, si afferma che la Germania intende posizionarsi all’interno dell’Ue come “un efficace contrappeso ai regimi autocratici e all’uso antidemocratico della tecnologia”. Il governo federale sostiene un “Internet globale, aperto, libero e sicuro”. Un ulteriore obiettivo è contrastare il comportamento di attori statali e non che “mina i diritti umani e fondamentali nello spazio digitale”. Allo stesso tempo, la Germania vuole perseguire una “politica di disarmo” in questo campo. In tale prospettiva, nessuna tecnologia per la sorveglianza verrà fornita ai “regimi repressivi”. (segue) (Geb)